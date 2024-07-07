Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli araçta bin 35 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda İstanbul'dan Antalya istikametine giden şüpheli bir araç il girişi çevreyolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bin 35 gram esrar ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda durdurulan araç ile bağlantılı öncü bir araç daha tespit edilerek araç Altıntaş ilçesi yakınlarında yakalandı. Her iki araçtaki H.Ö. (42), S.Ö. (28), Ö.B. (57) ve S.B. (52) isimli 4 şüpheliden Ö.B. ve H.Ö. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA