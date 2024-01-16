Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 188 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kütahya Valisi Musa Işın, 2023 yılında zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 188 kişinin tutuklandığını açıkladı. Vali Işın, uyuşturucuyla mücadelede toplumun ve ailelerin desteğinin önemine vurgu yaparken, bağımlıların rehabilitasyonu için yeni merkez kurma çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Kütahya Valisi Musa Işın, 2023 yılında zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 188 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar hakkında bilgiler veren Vali Işın, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ederken toplumun ve ailelerin büyük destekleri olmadan sorunun çözülemeyeceğini dile getirdi.

Vali Işın, konuşmasında şunları söyledi: "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 188 kişi tutuklandı. Emniyet ve jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum; çok iyi iş çıkarıyorlar. Operasyon, gözaltı ve tutuklama süreçlerinde son derece başarılı bir durumdayız. Ancak bu meseleyi yalnızca biz çözemeyiz, toplumumuzdan ve ailelerden büyük destek istiyoruz. Ailelerimiz çocuklarını yakından takip etmeli. Meseleyi sadece tutuklamak değil, bu bataklığı kurutmak olarak görüyoruz. Amacımız budur ve bunu hep birlikte çözeceğiz."

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede bağımlıların rehabilitasyonu için yeni tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurma çalışmaları hakkında da bilgi veren Vali Işın, yer tespiti aşamasında olduklarını söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Valiliği Jandarma Tutuklama Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 16 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Okullar ikinci dönem açılmayacak mı? Ara tatil sonrası okul yok mu 2024? 16 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 16 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kabine toplantısı ne zaman? Bu haftaki Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! 15-16 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? Salgın mı var, hastaneler doldu mu (RSV, İnfluenza, Koronavirüs)?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title