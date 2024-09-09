Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da polis ekiplerince üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından Meydan Mahallesinde şüpheli şahıslara yönelik yapılan kontrollerde İ.Y., (34) isimli şahsın üzerinden, 6 adet sentetik ecza, kağıda emdirilmiş bonzai ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA