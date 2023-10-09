Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kütahya'da jandarma tarafından durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramada metamfetamin, bonzai, tabanca ve uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da jandarma tarafından durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda Merkez İlçe Yenibosna mahallesinde durdurulan içerisinde N.Ç. Ö.E. ve Y.Ö. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada, 26 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 1 adet tabanca, 4 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA