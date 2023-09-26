Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Skunk ve Metamfetamin Ele Geçirildi
Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araçta 12,20 gram skunk ve 4,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PTS noktasında durdurulan araçta 12,20 gram skunk ve 4,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrol noktasında durdurulan, E.Y. ve G.K. isimli şüphelilere ait bir araçta yapılan aramalarda, 12,20 gram skunk ve 4,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA