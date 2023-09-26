Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Skunk ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araçta 12,20 gram skunk ve 4,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.