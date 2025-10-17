Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Ecza ve Kokain Ele Geçirildi
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda bin 86 adet sentetik ecza ve 2 gram kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, sentetik ecza ve kokain ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçede gerçekleştirilen operasyonda bin 86 adet sentetik ecza ve 2 gram kokain ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu suçlarıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa