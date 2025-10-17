Haberler

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Ecza ve Kokain Ele Geçirildi

Güncelleme:
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda bin 86 adet sentetik ecza ve 2 gram kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, sentetik ecza ve kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçede gerçekleştirilen operasyonda bin 86 adet sentetik ecza ve 2 gram kokain ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu suçlarıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
