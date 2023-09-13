Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıstan 6.57 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durdurulan M.D. isimli şahıstan, 6.57 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.