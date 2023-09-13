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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıstan 6.57 Gram Bonzai Ele Geçirildi

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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durdurulan M.D. isimli şahıstan, 6.57 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durdurulan M.D. isimli şahıstan, 6.57 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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