Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele ve aranan şahısların yakalanması çerçevesinde yürütülen faaliyetler sonucu, Barzani lakaplı M.T. isimli şahsın Bursa'dan Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan takip neticesinde Kütahya il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, üzerinde metamfatamin cinsi uyuşturucu madde ile beraber yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA