Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Kütahya'da jandarmanın yaptığı operasyonda evinde uyuşturucu madde ve sahte banknot ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Kütahya'da jandarmanın yaptığı operasyonda evinde uyuşturucu madde ve 57 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, merkez ilçede Z.D. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 115 gram metamfetamin,160 gram sentetik kannabinoid, 10 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 57 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.D. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA