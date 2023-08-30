Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Payp Ele Geçirildi

Kütahya'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 parça halinde 0,84 gram metamfetamin ve 7 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi. Şüphelilerden bazıları serbest bırakılırken, bir kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 parça halinde 0,84 gram metamfetamin ve 7 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sokak çalışmaları neticesinde K.Y, M.İ.M, F.Y ve T.U isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde 0,84 gram metamfetamin ve 7 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi.

Şüpheli M.İ.M, F.Y ve T. U. isimli şahıslar adli işlemleri sonrası serbest bırakılırken, K.Y. isimli şahıs ise gözaltına alındı. - KÜTAHYA