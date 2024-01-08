Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Bonzai Ele Geçirildi

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından bir şahsın yapılan üst aramasında 2.68 gram metamfetamin ve 1,03 gram bonzai ele geçirildi.

Polis Merkezine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Vefa Mahallesi Tren garı otoparkı içerisinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde, B.K. (28) isimli şahıstan, 2.68 gram metamfetamin, alüminyum folyoya sarılı vaziyette 1,03 gram bonzai ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA