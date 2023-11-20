Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Bonzai Ele Geçirildi

Kütahya'da yapılan bir operasyonda, bir şahıstan 1.68 gram metamfetamin ve 0.18 gram bonzai ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 1.68 gram metamfetamin ve 0.18 gram bonzai ele geçirildi.

Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Fuatpaşa Mahallesi üzerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde, E.E. isimli şahıstan, 1.68 gram metamfetamin, 0.18 gram bonzai, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA