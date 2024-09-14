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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Yolcu Gözaltında

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Kütahya'da durdurulan bir otobüste, uyuşturucu maddelerle yakalanan iki yolcu gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 milyon 370 bin TL değerinde bonzai ham maddesi ve metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otobüste uyuşturucuyla yakalanan 2 yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar çerçevesinde, uygulama noktasında durdurulan otobüsteki H.G ve H.D isimli şahısların yapılan kontrollerinde, bonzai yapımında kullanılan ve piyasa değeri 5 Milyon 370 bin TL olan 4,48 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 7 adet 65 mililitre aseton, 41 adet emdirilmeye hazır peçete, ayrıca 1,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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