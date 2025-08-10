Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde satışı yapan iki kişi yakalanarak tutuklandı. Ele geçirilen metamfetamin miktarı 93,32 gram.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen iki şüpheli yakalandı.
Yapılan kontrollerde, 2 parça halinde toplam 93,32 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KÜTAHYA
