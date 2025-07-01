Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahısların bulunduğu araç, Gediz ilçesi sınırlarında durduruldu. Araçta bulunan S.G. (24), A.S. (32), R.Ç. (36) ve Ö.Ç. (67) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 528 adet sentetik ecza, 2 parça halinde 8 gram taş kokain, 4 gram eroin, 11 adet kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 25 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve Ö.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.G. ve R.Ç. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA