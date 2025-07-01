Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Kütahya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan ikisi tutuklandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucular ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahısların bulunduğu araç, Gediz ilçesi sınırlarında durduruldu. Araçta bulunan S.G. (24), A.S. (32), R.Ç. (36) ve Ö.Ç. (67) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 528 adet sentetik ecza, 2 parça halinde 8 gram taş kokain, 4 gram eroin, 11 adet kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 25 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve Ö.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.G. ve R.Ç. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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