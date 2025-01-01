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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
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Kütahya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda narkotik madde ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınarak adli soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda narkotik madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce uyuşturucu suçlarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Merkez ilçede 27 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen operasyon sonucunda; 2 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid, 1 gram esrar, 13 adet sentetik ecza, 35 mililitre sentetik kannabinoid yapımında kullanılan sıvı, 94 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan bitki, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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