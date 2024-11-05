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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı operasyonda 55 gram metamfetamin ve 140 bin TL ele geçirerek H.K. ve Y.G. isimli şahısları tutukladı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu, Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerinde bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Aramada, H.K. ve Y.G. isimli şahısların bulunduğu araçta 55 gram metamfetamin ile 140 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan H.K. ve Y.G., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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