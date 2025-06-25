Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptıkları operasyonda 5,27 gram bonzai hammaddesi ele geçirdi ve bir şüpheli tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Yapılan denetimlerde uygulama noktasında durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramada, yaklaşık 500 gram bonzai üretilebilecek miktarda 5,27 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli O.Ö., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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