Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan N.E.A isimli şahıs, yapılan kontrollerde 587,64 gram reçine esrar ile yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya'da polis uygulama noktasında uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uygulama noktasında durdurulan N.E.A isimli şahsın yapılan kontrollerinde, 6 parça halinde, toplamda 587,64 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa