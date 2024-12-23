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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 277,58 gram metamfetamin ve 85 adet extacy hap ele geçirerek bir şahsı tutukladı. 2024 yılı başından beri Kütahya'da uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklanan kişi sayısı 182'ye ulaştı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı. Kütahya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir şahıs, Çevre Yolu üzerinde gerçekleştirilen uygulama noktasında durduruldu. Şüpheliye ait araçta yapılan aramada, 277,58 gram metamfetamin ve 85 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, ismi belirtilmeyen şahsın tutuklanmasına karar verdi.

Yetkililer, 2024 yılı başından bu yana Kütahya genelinde uyuşturucu madde ticareti kapsamında tutuklanan kişi sayısının 182'ye ulaştığını belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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