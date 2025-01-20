Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 966 Adet Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 966 adet extacy hap ele geçirildi, yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Tavşanlı ilçe merkezinde yapılan operasyonda, 966 adet extacy hap ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA