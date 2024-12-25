Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 910 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi
Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi kubar esrarla yakalandı. İki ayrı operasyonda toplam 910 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi kubar esrarla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Gediz ilçesi Gölcük Mahallesi ve Yeşilçay köyünde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda; 910 gram kubar esrar
ve 2 adet 750 içimlik A4 olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı belirtildi. - KÜTAHYA