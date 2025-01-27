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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 724 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 724 Ecstasy Hap Ele Geçirildi
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenleyerek 724 adet ecstasy hap ve diğer uyuşturucuları ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Şüpheliler, araçları seyir halindeyken durdurularak yapılan aramalarda; 724 adet ecstasy hap, 1,97 gram esrar, 1 adet tütünle karışık sarılı esrar ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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