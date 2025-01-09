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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
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Kütahya'da düzenlenen eşzamanlı uyuşturucu operasyonunda, 6 kişiden 5'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve yasa dışı silah ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eşzamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 5'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından torbacı tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde E.G., S.A., O.A., S.K. ve M.P isimli şüpheli şahısların yapılan takip sonucu uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Şüpheli şahıslara yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 6 bin 160 içimlik A4 kağıda emdirilmiş bonzai maddesi, 21,37 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan E.G., S.A., O.A., S.K. ve M.P emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M S.G adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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