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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen 5 kişi tutuklandı. Operasyonda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmalarıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Uşak'a uyuşturucu sevkiyatı yapacakları belirlenen şüpheliler, Domaniç-Tavşanlı güzergahında durdurulan iki araçta yakalandı. Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada 55 bin 888 adet Galara adlı sentetik ecza, 0.42 gram esrar, bir tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler M.E. (28), Y.Y. (34), M.Ö. (25), İ.D. (23) ve B.Ş. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu operasyonla birlikte yılbaşından bu yana Kütahya genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklu sayısının 157'ye ulaştığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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