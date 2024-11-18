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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 458 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 458 Gram Bonzai Ele Geçirildi
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Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde sevkiyatını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 458,17 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde sevkiyatını önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Gece saat 02.00 sıralarında, il girişinde durdurulan bir araçta ve içerisindeki şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 458,17 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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