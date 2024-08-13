Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Simav ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Bin 343 kök kenevir bitkisi, 4 bin 530 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Simav ilçesi Aksaz köyü mülki sınırlarında bulunan ormanlık alan içiresinde yasadışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Alınan bilgiye istinaden Simav Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan titiz takip sonucunda sabah erken saatlerde icra edilen pusu faaliyeti esnasında 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan kontrolde toplam bin 343 kök kenevir bitkisi ve 4 bin 530 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olan A.Ş, U.D, M.Y ve E.Y isimli şahıslar hakkında Simav Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA