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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kütahya'da yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda toplamda 91,2 gram bonzai, 1,76 gram metamfetamin, 124,65 gram sıvı bonzai ve 23 adet sentetik ecza maddesi bulundu.

Kütahya'da durdurulan araç ve şahısların yapılan kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Bölcek Mahallesi üzerinde durdurulan araç ve M.G., Ş.B., T.A. ve M.B. isimli şahısların yapılan kontrollerinde, 3 parça halinde, toplamda 91,2 gram bonzai, 1,76 gram metamfetamin maddesi ve payp aparatı, 4 adet cam tüp içerisinde toplamda 124,65 gram sıvı bonzai, 2 şerit halinde toplamda 23 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

M.G. kaldığı ikamette yapılan aramada ise, 2 parça halinde toplamda 18,25 gram bonzai, 5 adet cam tüp içerisinde toplamda 148,16 gram sıvı bonzai, 3 adet plastik kutu içerisinde toplamda 38,05 gram bonzai ham maddesi ve 1 adet payp aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan M.G. uyuşturucu madde ticareti yapmaktan ve 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hükümlü veya tutuklunun kaçması, Kütahya İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından aranıyor olmasından dolayı adli mercilere intikal ettirilmek üzere gözaltına alındı. Diğer şüpheli şahıslar ifadeleri akabinde serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güvenlik Uyuşturucu 3. Sayfa Güncel Haberler

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