Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında merkez ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KÜTAHYA