Haberler

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 gram metamfetamin ve 8 adet sentetik ecza ele geçirildi. 4 kişi yakalanırken, bir şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında merkez ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol

Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke yangın yeri! Parlamento binasını ateşe verip bakanı çıplak şekilde götürdüler

Parlamento binasını ateşe verip, bakanı çıplak halde alıp götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.