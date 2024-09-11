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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 900 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 900 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 900 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İI Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Simav ilçesi Akdağ beldesindeki R.T. ve T.Y. isimli şahısların evlerinde ve araçlarında narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, 4 bin 900 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.T. ve T.Y. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Simav

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