Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kamyonda 33 kilo 300 gram esrar ve 6,55 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalarda durdurulan bir kamyonda vakumlu torbalar içinde 33 kilo 300 gram esrar ve 6,55 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü ile araçtaki 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - KÜTAHYA