Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehirsiz bir Kütahya hedefiyle yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı.

Uyuşturucu madde kullanımının ve satışının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, iki farklı noktada yapılan aramalarda ciddi miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan birine ait ikamette yapılan aramada, 12 parça halinde satışa hazır şekilde kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi bulunurken, diğer şüpheliye ait araçta ise tam 11 bin 250 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Yapılan işlemlerin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kararlı mücadelesini sürdüreceğini bir kez daha vurguladı. - KÜTAHYA