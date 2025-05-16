Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
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Tavşanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 12.7 gram metamfetamin ve 7.3 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan çalışmalar neticesinde, C. K. isimli şahsın kendisine ait araç ile yanında bulunan A.D. ve H.A. isimli şahıslarla birlikte Bursa'dan Tavşanlı ilçesine uyuşturucu madde getirebilecekleri bilgisi üzerine, araç ve şüpheli şahıslar Domaniç-Tavşanlı güzergahında durduruldu. Şüpheli A.D. nin yapılan üst aramasında, 12.7 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta yapılan aramada teyp konsoluna gizlenmiş vaziyette, 7.3 gram AME (Sentetik Kannabinoid Ham Maddesi) ve 1 adet içinde metamfetamin kalıntısı bulunan payp ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınan şahıslar hakkında, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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