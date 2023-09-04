Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı

Kütahya'da polis tarafından durdurulan araç içerisindeki 3 şahıs, uyuşturucu maddeyi yere dökmeye çalıştıkları esnada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışma neticesinde Kütahya il girişinde durdurulan araç içerisindeki A.S., L.Y. ve F.Ç. isimli şahısların uyuşturucu maddeyi yere dökmeye çalıştıkları esnada ekipler tarafından yakalandı. 62,30 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıslar adli işlemleri sonrası savcı talimatıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA