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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

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Kütahya'da jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyonda bonzai, metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Kütahya'da jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Kütahya merkez Bahçelievler Mahallesinde yapılan operasyonda, 30 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.Y, A.K., S.Ü., B.T., G.G., isimli 5 şüpheli yakalanırken, M.Y., A.K. ve S.Ü., isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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