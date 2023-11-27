Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü resmi ekipleri, yaya devriyeler ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Meydan Mahallesi üzerinde yapılan çalışmalarda, H.G. (19) isimli şahıstan 0,37 gram metamfetamin ve 1 adet kesici alet, N.N.G. (22) isimli şahıstan 0,63 gram metamfetamin ve A.D. (28) isimli şahıstan 1,71 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve şahıslarla beraber olan S.D. (39) ve M.K. (24) isimli şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA