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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta toplamda 3 kilo 959 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince ilde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan kontrollerde, 7 parça halinde, toplamda 3 kilo 959 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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