Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 24,17 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncelleme:

Kütahya'da yapılan bir operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir kişinin evinde 24,17 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da evinde 24,17 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen 1 kişinin evinde yapılan aramada 24,17 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu il merkezinde uyuşturucu madde sattığı ve maddeleri evinde bulundurduğu bilgisi elde edinilen A.K. (55) isimli şahsın evinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde 24,17 gram metamfetamin ve içerisinde sıvı metamfetamin bulunan 1 adet enjektör ile 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, yılın başından beri uyuşturucu operasyonlarında 29 tutuklamanın gerçekleştiğini belirterek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir? Bugün dünya kediler günü mü? 17 Şubat Cumartesi dünya kediler günü mü, değil mi? Dünya kediler günü ne zaman? TUZLASPOR – BOLUSPOR CANLI: Tuzlaspor – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Boluspor canlı yayın linki! ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Yarın Yokmuş Gibi dizisi hangi kanalda? Yarın Yokmuş Gibi dizisi nerede, hangi platformda? BORSA HARAM MI? (VİDEO) Diyanete göre borsada hisse alım-satımı, kripto para caiz midir, mekruh mudur? CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title