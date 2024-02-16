Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 24,17 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen 1 kişinin evinde yapılan aramada 24,17 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu il merkezinde uyuşturucu madde sattığı ve maddeleri evinde bulundurduğu bilgisi elde edinilen A.K. (55) isimli şahsın evinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde 24,17 gram metamfetamin ve içerisinde sıvı metamfetamin bulunan 1 adet enjektör ile 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA