Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 23,68 Gram Bonzai Hammaddesi Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 2 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek 23,68 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Kütahya'da yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, il merkezine bonzai hammaddesi getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, şüpheli B.A.'yı tespit ederek kullandığı aracı takibe aldı. Şehir girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek 23,68 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KÜTAHYA