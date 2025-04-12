Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Bir suç örgütü lideri için daha yolun sonu
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?

"Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?"
Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gram Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da jandarmanı gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir araçta 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir araçta narkotik madde ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Domaniç ilçesi Dinçsu mevkiinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.