Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kütahya'da jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir araçta narkotik madde ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Domaniç ilçesi Dinçsu mevkiinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA