Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid, skunk ve eroin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Kütahya'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sabuncupınar köyü yakınında içinde şüphelilerin bulunduğu bir tırı durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin yapılan üst aramasında, 72 gram metamfetamin, 20 gram sentetik kannabinoid, 2 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 1 gram eroin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar S.S. ve A.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.