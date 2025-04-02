Emekli ikramiyelerinde fark ödemeleri için tarihi belli oldu

Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu
Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası bir resmi tatil daha geliyor
Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı

Putin'den son yılların en büyük çağrısı! Mesajlar gitmeye başladı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getiren bir kiralık aracı durdurarak 11 parça bonzai ele geçirdi. Operasyon sonucunda 2 kişi tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda önemli bir yakalama gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir kiralık araç, ekipler tarafından takibe alındı. Şüpheli araç, emniyet güçlerince önü kesilerek durduruldu. Araçta ve şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 11 parça halinde, yaklaşık 2 bin içimlik kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.