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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Merkez ilçe Sabuncupınar yol ayrımında durdurulan içerisinde A.B. ve H.B.Y. isimli şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, 89 gram metamfetamin, 11 gram kubar esrar, 8 adet sentetik ecza hap,1 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B. ve H.B.Y. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Güvenlik Uyuşturucu 3. Sayfa Güncel Haberler

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