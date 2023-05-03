Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kütahya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 128 adet Sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 128 adet Sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, uyuşturucu madde kullanan veya bulunduran şahıs ya da şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda G.Ç. ve B.Ö.Ç. isimli şüpheli şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 38 adet kutu içerisinde toplam, 2 bin 128 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA