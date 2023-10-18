Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda metamfetamin ve bıçak ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli mahkemeye sevk edildi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Emet İlçe Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda F. E. ve A. B. isimli şahısların üzerinde 3.26 gram,1.80 gram ve 0.70 gram metamfetamin ile 1 adet bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan A.B.U. emniyetteki işlemlerinin ardından, A. B. ise savcılık tarafından serbest bırakılırken, F.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa