Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda metamfetamin ve bıçak ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda F. E. ve A. B. isimli şahısların üzerinde 3.26 gram,1.80 gram ve 0.70 gram metamfetamin ile 1 adet bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan A.B.U. emniyetteki işlemlerinin ardından, A. B. ise savcılık tarafından serbest bırakılırken, F.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA