Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, il merkezi ve Tavşanlı'da gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheliyi tutukladı. Toplamda 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 20-25 Ekim tarihleri arasında Kütahya il merkezi ve Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatılırken, 1 şüpheli tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, tutuklanan 1 şüpheli ise Kütahya Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA