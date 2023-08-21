Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi ve olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, olay ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa istikametinden Tavşanlı ilçesine gelen otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada aracın arka koltuğunda 52.2 gram metafantemin uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü A.Y. (60) ve otomobildeki E.Ş. (44) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa