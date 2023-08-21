Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi ve olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.