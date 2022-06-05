Kütahya'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu Kütahya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

KÜTAHYA - Kütahya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince müşterek gerçekleştirilen çalışma neticesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiler elde edilen E.G. isimli şahsın ikamet adresinde narkotik köpeği Thor'un da katıldığı arama yapıldı. Dolapta gizlenen uyuşturucu Thor tarafından işte böyle bulundu. Aramada, 20.68 gram metamfetamin, 3 gram skunk, 1 tablet(14 adet) yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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