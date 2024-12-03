Üye Girişi
Haberler
Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek

Muhaliflerin yeni hedefi ifşa oldu, rejim komutanından yanıt gecikmedi

 ABD'den, Suriye'de gerginliğin azaltılarak siyasi sürecin başlaması çağrısı

"Esad acımasız bir diktatördür" diyen ABD'den dikkat çeken çağrı

 Suriye'de Esad sonrasına hazırlık, iki ihtimal kaldı

Suriye'de Esad sonrasına hazırlık yapılıyor
Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024

Milyonlarca araç sahibi için son şans! 2 bin 172 TL ödemesi var

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 17 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla bağlantılı bir şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu önemli bir operasyona imza attı. Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 17 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad'ın suçladığı ülkeden yanıt var! Kısacık açıklamada mesaj çok net
img

'Öcalan'ın serbest kalacağını düşünüyorum'
img

Turuncu kod verildi! Çok kuvvetli geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Abdurrahman Mustafa kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.